Жители Подмосковья смогут позвонить на «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения
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Жители Подмосковья смогут позвонить на «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры), которую проведут в Московской городской военной прокуратуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Задать свой вопрос можно по номеру 8 (495) 941-08-26. Звонки будут приниматься завтра с 9:00 до 17:00.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.