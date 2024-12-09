Жители Подмосковья смогут позвонить на «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения

Общество

Фото: [freepik.com]

Жители Подмосковья смогут позвонить на «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры), которую проведут в Московской городской военной прокуратуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задать свой вопрос можно по номеру 8 (495) 941-08-26. Звонки будут приниматься завтра с 9:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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