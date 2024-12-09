Жители Подмосковья смогут позвонить на «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры), которую проведут в Московской городской военной прокуратуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.