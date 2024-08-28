Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Дети сажают цветы»

Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Дети сажают цветы», которую организовали по инициативе Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области, которое оказало поддержку мероприятию в регионе.

«В августе еще не поздно высадить в открытый грунт возле учебных заведений многолетние травянистые и луковичные цветы, которые весной будут радовать глаз и педагогов, и родителей, и самих детей. Мы призываем подмосковных школьников и педагогов присоединиться к акции», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В конце лета можно будет высадить, в том числе, флоксы, пионы, незабудки, гиацинты и другие цветы, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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