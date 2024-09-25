Жители Подмосковья смогут принять участие в фотоконкурсе «Автобус в кадре»

АО «Мострансавто» запускает конкурс на лучшую фотографию с автобусом в Подмосковье, принять участие могут все желающие. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участникам нужно сделать фотографию с автобусом компании и отправить ее на почту konkursmta@mail.ru до 25 октября. Помимо этого, им нужно будет подписаться на социальные сети Мострансавто и областного Минтранса. Авторам самых удачных кадров вручат памятные призы с символикой компании. Фото должно быть горизонтальным и с высоким разрешением (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png, .pdf или .tiff. Вместе с ним в письме нужно написать ФИО и контактный номер телефона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.

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