Жители Подмосковья смогут принять участие в фотоконкурсе «Успей за летом»

Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Успей за летом», в рамках которого им нужно будет представить снимки леса. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Участникам нужно будет разместить фотографии летнего леса в закрепленном сообщении по ссылке или в чатах 19 лесничеств. К ним нужно будет оставить описание с информацией, когда и где сделан снимок, а также поставить хештег #успейзалетом2024.

«Фотоконкурс продлится с 15 июля по 14 августа 2024 года. Самые красивые фотографии будут опубликованы. В первой половине сентября вместе с вами выберем пять самых красивых фотографий. Их авторов ждут подарки», — добавили в комитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 12+