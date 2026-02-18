Жители Подмосковья смогут принять участие в проекте «ЭтноЛаб: акселерация успеха»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во Всероссийском проекте «ЭтноЛаб: акселерация успеха», направленному на укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Он стал продолжением проекта «ЭтНик: кадры решают», в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Участники смогут систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы «под ключ» для подачи заявок на грантовые конкурсы и не только.

В рамках отбора определятся 60 участников, их ждут практические групповые занятия и тренинги, теоретические вебинары и лекции в онлайн формате, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами и не только. По итогам акселератора будут отобраны 20 участников, 10 из которых пройдут стажировку в партнерской организации, остальные – смогут получить стартовую ресурсную поддержку для реализации своих инициатив.

В рамках последнего этапа проекта пройдет VII Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора». На ней финалисты поделятся своим опытом и впечатлениями после стажировки и ресурсной поддержки.

Для участия в проекте желающим нужно заполнить анкету до 10 марта. Узнать подробнее об условиях участия можно здесь.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов.

