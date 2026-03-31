Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской акции «Космос в кадре»

Жители Подмосковья и других регионов могут принять участие во Всероссийской творческой акции для школьников «Космос в кадре», она стартует 6 апреля в рамках проекта «Культура для школьников». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Акцию приурочили к празднованию Недели космоса, она направлена на популяризацию истории отечественной космонавтики среди детей и подростков и воспитание уважения к достижениям страны в области науки и техники.

«Неделя космоса – это замечательный повод вспомнить наши исторические победы, достижения инженеров, конструкторов и подвиги космонавтов. Это действительно масштабное событие общероссийского уровня», – сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Желающие могут создать видео- и анимационные работы. Они должны соответствовать тематическим номинациям «Герои космоса», «История покорения космоса», «Космос и культура» или «Космос будущего». Заявку для участия можно оставить на портале «Культурадляшкольников.РФ» до 6 мая. По итогам экспертная комиссия выберет до 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале.

Проект реализуют Минкультуры России, Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.

* Возрастное ограничение 0+