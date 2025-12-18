Жители Подмосковья смогут проголосовать за Город молодежи и Молодежную столицу России

Жители Подмосковья смогут принять участие в голосовании за Город молодежи и Молодежную столицу России. Его проводят на портале «Госуслуги» до 19 декабря включительно.

Так, российский город Елец стал финалистом Всероссийской премии «Время молодых» и поборется за звание «Город молодежи – 2026» в специальной номинации для муниципалитетов, не являющихся столицами регионов. Город-герой Смоленск претендует на статус «Молодежная столица России – 2026». Итоги голосования подведут 20 декабря.

Победители смогут стать главной федеральной площадкой для молодежных событий и инициатив, получить методическую и экспертную поддержку для развития и запустить дополнительный грантовый конкурс для молодежных проектов. Отдать свой голос можно по ссылке. При этом пользователи не смогут голосовать за город в том регионе, где зарегистрированы сами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.