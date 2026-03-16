Жители Подмосковья смогут проголосовать за участников муниципальной премии «Служение»

Жители Подмосковья смогут проголосовать в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение» и поддержать кандидатов от Московской области. Проголосовать можно за всех участников.

Кандидатом от региона в номинации «Диалог с населением — открытость власти» стал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, он представил проект «Удачная диспансеризация: медицина идет к людям».

Жена участника специальной военной операции, волонтер, специалист по работе с молодежью МБУ «Комплексный молодежный центр» Долгопрудного Анастасия Корнева приняла участие в номинации «Инициатива каждого — общий успех» с проектом «Антидрон ЗД Пончо». Это разработка защитного пончо с 3D-текстурой для маскировки бойцов.

Кроме того, кавалер ордена Мужества, участник СВО, специалист по работе с молодежью МАУ «Молодежный комплексный центр» Наро-Фоминского округа Денис Анищенко стал участником номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета», его разработка – «Молодежный казачий клуб «Атаман».

Отдать свой голос желающие могут до 6 апреля на портале «Госуслуги».

