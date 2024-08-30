Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках региона

В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 30 парках, в том числе в Красногорске, Дмитрове, Жуковском и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В эти выходные выездные бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При себе для прохождения осмотра нужно иметь паспорт и полис ОМС. В случае необходимости пациента могут направить в поликлинику, где он сможет пройти более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.