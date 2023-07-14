Жители Подмосковья смогут проверить здоровье почти в тридцати парках в эти выходные

В эти выходные в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке», сообщили в областном Минздраве. Выездные медицинские бригады будут работать в 25 округах, включая Балашиху, Коломну, Люберцы и другие.

«На протяжении всего лета наши бригады врачей работают в парках городских округов. Чтобы у жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в максимально комфортных условиях: быстро, бесплатно и на свежем воздухе. В этот раз парков-участников больше», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

Отметим, что граждане смогут пройти антропометрию, измерить давление, сдать общий анализ крови, получить консультацию врача. С результатами обследования можно будет ознакомиться на госуслугах в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.