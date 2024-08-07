Жители Подмосковья смогут проверить земельный участок на обременения с помощью «умного» сервиса

«Земельные услуги в Подмосковье не просто переведены в «цифру», регулярно проводится работа по их оптимизации. Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.