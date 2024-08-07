Жители Подмосковья смогут проверить земельный участок на обременения с помощью «умного» сервиса
Фото: [unsplash.com]
К трем земельным услугам, размещенным на региональном портале госуслуг, подключили сервис предпроверки, который автоматически будет проверять выбранный земельный участок на обременения правами третьих лиц и выявлять корректность введенных данных. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Земельные услуги в Подмосковье не просто переведены в «цифру», регулярно проводится работа по их оптимизации. Так, действует экспертная система, которая перед вводом данных предлагает ответить на несколько вопросов об участке и помогает выбрать подходящую услугу. Кроме того, внедряются подсказки, сервисы предпроверки и автозаполнения», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В ведомстве уточнили, что сервис внедрили в услугу по установлению сервитута на земельные участки, выдаче разрешения на использование участка и согласованию границ участков, смежных с земельными участками региона. Напомним, что на портале в электронном виде представлены более 370 услуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.