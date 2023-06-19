Жители Подмосковья смогут проверять законность работы киосков через «Добродел»

Жители Подмосковья смогут оперативно проверить, на каких основаниях работает киоск, павильон или другой нестационарный торговый объект. Кроме того, землю под такую торговую точку можно будет получить в цифровом режиме.

Развитие нестационарной торговли обсуждалось на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами муниципалитетов.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, при общем снижении числа жалоб на торговые предприятия количество таких обращений по нестационарным точкам в этом году выросло. При этом сами предприниматели сталкиваются с некоторыми сложностями, которые можно решить.

«Мы видим четыре базовые системные проблемы: длительные сроки объявления конкурентных процедур, отсутствие единого механизма проведения торгов, отсутствие контроля заявок бизнеса, непроведение процедур», — рассказал Мурашов.

Решить данную проблему помог бы перевод услуги в цифровой формат по аналогии с тем сервисом, который предусмотрен для мобильной торговли, считает министр.

Глава регионального Минсельхозпрода также предложил создать опцию, с помощью которой жители смогут проверять законность торговой точки через портал «Добродел», например, по координатам ее расположения или фотографии. Еще один способ — размещение QR–кодов на киосках и других постройках. По ним желающие могли бы получать всю информацию об объекте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширят возможности для экспортеров.