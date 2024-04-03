Жители Подмосковья смогут стать участниками программы «Социальная ипотека» в режиме онлайн

Жители Подмосковья теперь могут стать участником программы «Социальная ипотека» онлайн. На региональном портале госуслуг в услуге «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» запустили опцию электронной подачи документов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Для получения услуги нужно собрать документы для участия, зайти на портал госуслуг Московской области и найти там услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области. После этого пользователю нужно выбрать цель обращения „Прием электронных документов для получения социальной ипотеки“ и заполнить форму заявления и прикрепить документы. В ведомстве напомнили, что стать участниками программы могут медработники, педагоги, молодые ученые и специалисты, тренеры.

Перевод реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» в цифру осуществлен благодаря совместной работе областного Минжилполитики и подведомственного Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области ГБУ МО «Мособлгеотрест».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.