Жители Подмосковья смогут вступить в ряды шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова

Шестая казачья лисичанская бригада имени М. И. Платова объявила набор добровольцев для прохождения службы в своих рядах. Жители Московской области также могут заключить контракт.

Заключившие контракт могут претендовать на высокие выплаты, полное социальное обеспечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, вещевое и котловое довольствие. Помимо этого, им будет присвоен статус ветерана боевых действий. Узнать подробности можно по телефонам: +7 (959-10) 6-74-94, +7 (959) 515-77-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.