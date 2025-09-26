Жители Подмосковья сняли мужчину за непристойным занятием у ТЦ

Видео с мужчиной, справляющим малую нужду на проезжей части рядом с торговым центром в Апрелевке Наро-Фоминского округа, распространяется в социальных сетях и возмущает жителей. Адвокат Сергей Петров рассказал изданию REGIONS, как могут наказать любителя пометить территорию.

На кадрах видно, как гражданин средних лет открыто совершает непристойные действия в общественном месте, буквально в нескольких метрах от тротуара. Очевидцы происшествия предположили, что причиной столь вызывающего поведения могло стать алкогольное или наркотическое опьянение.

Как пояснил адвокат Петров, действия мужчины подпадают под статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Важным нюансом является состояние нарушителя: если в ходе разбирательства будет доказано, что он находился в состоянии опьянения, это будет признано отягчающим обстоятельством и может повлиять на строгость наказания.

