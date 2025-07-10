Жители Подмосковья сообщили о большом количестве болотных черепах на улицах

В ряде районов Подмосковья зафиксирована повышенная активность европейских болотных черепах. Случаи обнаружения этих рептилий вне их естественной среды обитания зарегистрированы в таких городах, как Звенигород и Жуковский, а также в Люберцах, Раменском, Шатуре и Балашихе.

Роман Дударов, житель деревни Русавкино-Романово (Балашиха), рассказал корреспонденту REGIONS о том, что им была найдена болотная черепаха, которая, по его словам, несколько дней бродила по деревне. Местные жители видели её на улицах Лучевой и Виноградной. Предположив, что животное является домашним, Дударов временно взял черепаху к себе и разместил объявление о поиске хозяев в местном телеграм-канале.

Участившиеся случаи появления черепах в населенных пунктах навели на мысль о возможной миграции этих рептилий из местных водоемов по неким причинам.

Один из пользователей сети, Анатолий Кочевой, предположил, что черепахи ищут подходящие места для кладки яиц, так как самки откладывают большое количество яиц, а в данной местности таких мест недостаточно.

Однако эксперт в области герпетологии Максим Рыжов, автор блога «Герпетофауна Поволжья», опроверг версию о размножении болотных черепах в Московской области. По его словам, эти рептилии не способны к размножению в данном регионе из-за неблагоприятных климатических условий.

Рыжов отметил, что появление болотных черепах в Подмосковье, вероятно, связано с их миграцией с юга на север. Он также добавил, что даже если черепахи и отложат яйца, то из-за неподходящего грунта и недостаточного количества теплых дней потомство не сможет развиться.

Однако, по мнению эксперта, это не мешает черепахам обитать в местных водоемах и успешно переживать зиму. Он считает, что повышенная активность рептилий может быть связана с поиском более подходящих водоемов, поскольку прежние места обитания могли стать непригодными.

Ранее сообщалось, что на КПО Подмосковья во время сортировки мусора нашли живую черепаху.