Жители Подмосковья совершили почти четырнадцать миллионов поездок по МЦД-3 за полтора месяца

Почти четырнадцать миллионов поездок совершили жители Подмосковья по третьему маршруту московских центральных диаметров «Зеленоград — Раменское» за полтора месяца работы МЦД-3. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

МЦД-3 проходит по территории четырех городских округов Московской области — Химки, Люберцы, Раменский и Жуковский. В этих муниципалитетах суммарно проживает свыше 890 тысяч человек.

В связи с запуском движения по третьему маршруту московских центральных диаметров, в Подмосковье для удобства жителей скорректировали расписание ряда автобусов, а также организовали дополнительные схемы движения для связи населенных пунктов.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-3 возле станции «Удельная» в Раменском. Данным мостом смогут пользоваться около двадцати трех тысяч жителей городского округа.