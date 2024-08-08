Жители Подмосковья стали чаще пользоваться фирменными экспрессами ЦППК

За первые шесть месяцев 2024 года пассажиры ЦППК совершили более 3,4 миллиона поездок на поездах с предоставлением мест, что почти на 4% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

В числе самых популярных оказались поезда повышенной комфортности Киевского направления, экспрессы Рязанского и Горьковского направления: Москва — Владимир и Москва — Орехово-Зуево. Чаще всего пассажиры пользовались фирменными экспрессами в июне — 670 тысяч поездок. Отметим, что проездные документы на фирменные экспрессы можно купить на официальном сайте Компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.