Жители Подмосковья стали победителями и призерами конкурса Минприроды
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Жители Подмосковья оказались в числе победителей конкурса «Заповедная сказка», организованного Минприроды России, сообщили в областном Минэкологии. В общей сложности на конкурс было прислано около 1,4 тысячи сказок.
«Мы ожидали, что подмосковные дети и подростки примут самое активное участие в конкурсе — и не ошиблись. В числе 13 победителей конкурса — двое наших земляков <…>. Еще пять наших ребят и девчонок стали призерами. Я от всей души поздравляю победителей!», — сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
В организационном комитете уточнили, что представители Московской области получили призы в номинациях «Снежный барс», «Серый кит», «Стерх», «Гренландский кит», «Аргали» и «Дзерен».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.