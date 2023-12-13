Жители Подмосковья стали победителями и призерами конкурса Минприроды

«Мы ожидали, что подмосковные дети и подростки примут самое активное участие в конкурсе — и не ошиблись. В числе 13 победителей конкурса — двое наших земляков <…>. Еще пять наших ребят и девчонок стали призерами. Я от всей души поздравляю победителей!», — сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.