Жители Подмосковья стали реже жаловаться на состояние парков

По состоянию на конец июля, от жителей Подмосковья, побывавших в парках региона, поступило 3 245 сообщений. Такие данные привел министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов.

«Мы видим положительную динамику, исходя из количества посещений», — отметил Хайкин.

Из презентации к докладу министра следует, что на миллион посещений с начала этого года поступило 73 жалобы, тогда как в аналогичный период прошлого года их было 106. Несмотря на положительную динамику, Хайкин призвал «не расслабляться» и постоянно улучшать качество содержания парков.

По статистике, чаще всего жители недовольны ремонтом и содержанием парков (2,5 тысячи жалоб за семь месяцев 2023 года), мусором (601 жалоба), состоянием туалетов (97 жалоб) и услугами/деятельностью парка (65 жалоб).

До пятницы главы округов должны предоставить актуальные данные по паркам и лесопаркам, чтобы запланировать в бюджете достаточный уровень финансирования на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Подмосковье.