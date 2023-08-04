Жители Подмосковья стали реже жаловаться в Центр управления регионом

С начала текущего года жители Подмосковья направили более 950 тысяч обращений в Центр управления регионом, что почти на 162 тысячи меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«Сообщения поступают из разных источников, в первую очередь это «Добродел», а также горячая линия губернатора, соцсети, приемные ведомств. В 2023 году количество обращений от жителей снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Наибольшее число обращений граждан в этом году были связаны с темами дворов, например, уборкой мусора; дорог — ремонта ям, установкой знаков безопасности; общественными территориями — проверкой исправности инвентаря и покрытия. Министр уточнила, что срок решения данных запросов зависит от их категории. По ее словам, быстрее всего удается решить проблемы вывоза мусора, уборки территорий, ремонта дорожных ям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.