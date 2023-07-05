Жители Подмосковья теперь могут приватизировать муниципальное жилье онлайн

В Подмосковье появилась возможность приватизировать муниципальное жилье в режиме онлайн, подав заявление на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в областном Министерстве жилищной политики.

В сообщении уточнили, что после подачи заявления в случае положительного решения договор о приватизации автоматически зарегистрируют в Росреестре. Выписка из ЕГРН с новыми данными направят в личный кабинет заявителя на портале госуслуг Подмосковья. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.