Жители Подмосковья теперь могут самостоятельно записаться на флюорографию, сообщили в областном Минздраве. Ранее записать пациента мог только медицинский работник.

Самостоятельно записаться на обследование могут все совершеннолетние жители региона. Сделать это можно по телефону 122, на сайте госуслуг «Здоровье» или в поликлинике.

«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам», - подчеркнула первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе «перезагрузку» провели уже в пятидесяти детских поликлиниках.