Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Градпроработка онлайн» более двух миллионов раз
Фото: [Мособлархитектура]
С начала этого года жители и инвесторы Подмосковья воспользовались бесплатным сервисом «Градпроработка онлайн» более двух миллионов раз, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
«Сервис «Градпроработка онлайн» — это цифровая градостроительная платформа, позволяющая мгновенно, в онлайн режиме получить информацию о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений. На протяжении нескольких лет сервис показывает стабильную динамику роста по количеству запросов», — отметил министр областного Правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
В ведомстве уточнили, что сервис помогает пользователям сэкономить время и быть уверенными в достоверности данных.
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