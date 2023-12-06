Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Кадастровому инженеру» почти шестьсот тысяч раз

Жители Подмосковья обратились к бесплатному онлайн-сервису «Кадастровому инженеру» , который позволяет проверить принципиальные ограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок, более 552 тысяч раз. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Его популярность в этом году выросла на 21%, чем за аналогичный период прошлого года, за текущий год к сервису обратились уже 252 тысячи раз. Возможности сервиса позволяют опередить проблему, увеличить точность и предотвратить потенциальный отказ в постановке нового земельного участка на кадастровый учет», — отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Отметим, что сервис разработали в ГБУ МО «Мособлгеотрест». Пользователи с его помощью могут узнать о видах разрешенного использования земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».