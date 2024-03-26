Жители Подмосковья воспользовались услугой по предоставлению земли без торгов более шести тысяч раз

С начала 2024 года жители Подмосковья воспользовались услугой по предоставлению земельных участков без проведения торгов более 6,3 тысячи раз, она является одной из самых популярных земельных услуг. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Напомню, что мы обновили эту услугу, оптимизировав электронную форму заявления. Теперь, когда заявитель вводит кадастровый номер участка, онлайн-сервис автоматически загружает из реестра недвижимости его адрес, площадь, категорию, вид разрешенного использования и кадастровую стоимость», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Воспользоваться услугой можно на региональном портале госуслуг. Для этого нужно перейти в раздел «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков». Чтобы оформить заявку, пользователю нужно будет выбрать подходящий случай в карточке услуги, после чего — заполнить электронную форму и приложить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.