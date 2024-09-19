Жители Подмосковья выкупили госземли для садоводства и жилищного строительства

В Подмосковье с жителям заключили два договора купли-продажи в отношении земельных участков в Истре и Домодедове. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В Истре жители выкупили участок площадью более 1,2 тысячи квадратных метров для ведения садоводства за 33,7 тысячи рублей. Участок площадью 994 квадратных метра в Домодедово будут использовать под индивидуальное жилищное строительство, его купили за 37,2 тысячи рублей. Напомним, что купили или арендовать участок в Подмосковье могут как физические, так и юридические лица. Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.