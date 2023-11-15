Жители подмосковного Егорьевска теперь могут посещать обновленную взрослую поликлинику

Обновленная взрослая поликлиника в Егорьевске готова вновь принимать пациентов. Благодаря проведенным работам, 4-этажное здание полностью преобразилось. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ремонт выполнен в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Теперь самые посещаемые кабинеты специалистов, а также тяжелое медоборудование переведены на первый этаж.

Кроме того, организованы кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства. Также в поликлинике установлены новый рентген-аппарат и организована водолечебница для реабилитации пациентов. На проведение капремонта было направлено порядка пятисот миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области сейчас работает семьдесят четыре женские консультации, все они будут обновлены до конца года.