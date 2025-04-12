Жители подмосковного Подольска сложились на новый дрон Mavic 3T для бойцов СВО

Для участников специальной военной операции был приобретен новый беспилотный летательный аппарат Mavic 3T. Средства на его покупку были собраны благодаря поддержке жителей Подольска. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте администрации городского округа Подольск.

История началась с того, что к главе городского округа Подольск Григорию Артамонову и в подольское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции обратился один из участников боевых действий. Он попросил содействия в приобретении беспилотного летательного аппарата, который мог бы использоваться для наблюдения и разведки. В условиях современных боевых действий это особенно важно.

Отмечается, что оборудование, которое требуется российским военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, было закуплено на деньги, собранные неравнодушными гражданами и переданные через благотворительный фонд «Культурное развитие молодёжи города Подольска».

В настоящее время беспилотный летательный аппарат Mavic 3T был успешно передан получателю.

Mavic 3T — это универсальный дрон, который может выполнять различные задачи. Он оснащён мощной камерой, которая позволяет получать чёткие изображения и делать тепловизионную съёмку.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО убили талантливого молодого инженера из Крыма.