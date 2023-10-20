Жители подмосковной Балашихи увидели редкое для конца октября природное явление

Жители жилого комплекса «Новое Измайлово», расположенного в городском округе Балашиха, наблюдали редкое для конца октября природное явление — радугу. Об этом граждане сообщили в социальных сетях.

«Какая крутая радуга была», — написала одна из жительниц жилого комплекса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сказал, что жителям Московского региона пока не стоит ждать снега и устойчивого снежного покрова. Он уточнил, что до первого постоянного снежного покрова в Москве и Подмосковье еще остается больше месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».