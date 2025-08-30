Жители Подольска могут найти информацию о подвигах своих предков на фестивале «Славянское подворье»

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске работает уникальная площадка, организованная Центральным архивом Министерства обороны РФ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь все желающие могут абсолютно бесплатно узнать о боевом пути и подвигах своих родственников-фронтовиков благодаря прямому доступу к масштабной базе данных «Память народа».

Рядом с компьютерными терминалами развернута передвижная выставка с настоящими историческими артефактами времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Дети и взрослые с большим интересом изучают подлинные образцы оружия, включая пулемет и винтовку, а также знакомятся с экспозицией, посвященной легендарному подвигу Подольских курсантов, ночному тарану Виктора Талалихина и деятельности Центральной женской снайперской школы.

Начальник Центрального архива Минобороны Олег Панков, присутствующий на мероприятии, лично рассказал гостям о работе учреждения. Он подчеркнул, что архив в Подольске является крупнейшим в мире хранилищем документов на бумажных носителях, насчитывающим двадцать миллионов единиц хранения.

Кроме того, на выставке работают специалисты отдела кадров, которые проводят профориентационную работу и приглашают активную молодежь начать свою трудовую биографию в стенах легендарного архива, занимаясь сохранением исторической памяти страны.

Ранее сообщалось, что российская певица Татьяна Куртукова исполнит свой главный хит на фестивале «Славянское подворье».