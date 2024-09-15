Жители поселка в Калтанском округе Кузбасса более трех месяцев живут без воды

Жители кузбасского поселка в Калтанском округе заявили, что живут без воды уже свыше трех месяцев, а власти не могут решить проблему. Об этом пишет VSE42.Ru .

Уже наступают холода, а жители Малиновки в Калтанском округе живут без воды. Они замерзают в домах, ожидая подачу тепла как чуда. Власти отмечают, что ведутся работы по устранению аварии. Однако это проблему не решает: население боится, что системы не заработают до более серьезных холодов.

«На улице уже холодно, соответственно в школах, детских садах и квартирах невероятно холодно. Про элементарные нормы санитарии говорить даже не приходится», – говорится в жалобе.

Жители Малиновки подали коллективную жалобу, они рассчитывают, что на работу муниципальных властей обратят внимание региональные.

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