Жители Прокопьевска призвали наказать мать, истязающую малолетнюю дочь

Жители кузбасского города Прокопьевск пытаются привлечь внимание правоохранителей и общественности, чтобы по закону наказать жестокую соотечественницу. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Жители Прокопьевска сообщили, что с ними в одном городе живет женщина, систематически подвергающая ребенка насилию. В посте указали на видеозаписи, где мать показывает следы побоев и ссадины на дочери, а также говорит, что избила ее в качестве наказания.

Также на кадрах сибирячка заявляет, что откажется от ребенка и сдаст ее в детский дом, а до тех пор будет продолжать истязания.

Прокопчане отметили, что на место уже приезжали сотрудники ПДН, но ситуация не изменилась. По этой причине они бросили клич в Сети, надеясь, что правоохранители и другие компетентные органы разберутся в истории.

Отметим, что официальные органы пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что рецидивист жестоко избил молодую подругу в Кузбассе.