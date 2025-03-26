Жители России потребовали публичного опубликования результатов ЭКО

Как пишет источник, репродуктивные центры набирают популярность, а количество клиентов продолжает расти. Однако ни один из них не делится публично данными о результативности ЭКО.

Согласно исследованию SHOT, более половины процедур ЭКО не заканчиваются беременностью. В среднем по регионам, предоставившим данные, вероятность наступления беременности после ЭКО составляет 32%.

Наибольшее количество протоколов ЭКО было зарегистрировано в Краснодарском крае — 7200, при этом беременность наступила только в 1200 случаях, что составляет 16,7%.

Отмечается, что с инициативой опубликовывать в публичном пространстве результаты ЭКО в Министерство здравоохранения РФ обратился портал «ПроДокторов».

Врач — акушер-гинеколог Маргарита Денисенко в беседе с SHOT отметила, что вероятность беременности при ЭКО составляет 35–40%. Наступление беременности зависит от возраста и индивидуальных факторов женщины. Иногда пациенты выражают недовольство, но их заранее информируют о возможных рисках.

Ранее заведующая консультативно-диагностическим центром Видновского перинатального центра Кристина Левочкина в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» рассказала, как родители могут повлиять на рождение двойняшек.