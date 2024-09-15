Жители Ростова-на-Дону рассказали о пожарах и летающем пепле у города

Ростовчане сообщают о нескольких пожарах около города: местности заволокло дымом, чувствуется сильный запах гари, летает пепел. Жители рассказали «Газете.Ru» , что такая обстановка длится почти весь день.

Одна из ростовчанок рассказала, что живет на Театральной площади. Первые задымления и огонь заметили в обед, 15 сентября. По ее словам, видны последствия пожаров в стороне Аксая, Зеленого острова и Ворошиловского моста. Это горит, как полагают, камыш. Причем ростом с человека. Ситуацию с пожарами осложняет сильный ветер, который может перекинтуь пламя на частные дома деревень.

«Сильно пахнет гарью, дышать тяжело. В квартире все закрыто, тоже дышать нечем. Сильный ураганный ветер в нашу сторону. Пишут, что горят три СНТ на Левом берегу и дома в Батайске. Никто ничего не говорит [о причинах возгораний], жаркая погода и ураганный ветер», — отметила женщина.

Другая собеседница отметила, что находится в 12 км от очагов возгораний, однако дым лезет в глаза даже ей.

Напомним, по данным МЧС России, в Ростове-на-Дону загорелся склад со стройматериалами. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. Также огонь начал буйствовать в СНТ, поселке Ясная Поляна и городе Батайске. Насчитывается не менее 50 очагов различных возгораний.

Ранее сообщалось, что ростовчане живут полгода без воды из-за проблем с договором на подключение.