Жители сельского поселения Лаговское смогут обслуживать свои автомобили в новом автосервисе

Новый центр обслуживания легковых автомобилей построили в Подольске. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано застройщику, в роли которого выступал индивидуальный предприниматель, а проектной организацией выступило ООО «Техстрой». Инвестиции в данный проект составили 45 миллионов рублей. Площадь объекта составляет чуть более одной тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти 25 процентов валового регионального продукта в Подмосковье создают субъекты МСП.