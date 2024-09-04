Жители шести муниципалитетов обратились к омбудсмену Подмосковья в августе

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Жители шести городских округов региона обратились к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской в прошлом месяце. В числе обратившихся с вопросами — жители Егорьевска, Королева, Воскресенска, Звенигорода, Сергиева Посада и Красногорска.

Жителей волновали вопросы в самых разных сферах — от земельных до трудовых отношений. Также поступили обращения в связи с мошенническими действиями.

По поступившим вопросам были приняты письменные обращения. По ряду вопросов будут направлены ходатайства в профильные ведомства.