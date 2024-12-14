Жители Сирии рассказали о своем отношении к россиянам после свержения Асада

Об этом они рассказали в интервью изданию «Лента.ру».

Жители Сирии по-прежнему относятся к России как к другу, несмотря на ее поддержку экс-президента страны Башара Асада.

Так, по словам спортивного тренера Юсефа, сирийцам известно, что РФ не принимала участие в гражданской войне, а только ввела в Сирию войска. Жители Сирии благодарны России за помощь в борьбе с ИГИЛ*, гуманитарную поддержку во время землетрясений и за предоставление стипендии сирийским студентам, рассказал он.

Когда же выяснилось, что сирийцы недовольны Асадом, Россия дала им возможность выбора своего пути.

Другой местный житель Али рассказал, что ему не нравилось то, что Россия поддерживала Асада, но он считает, что это было связано с тем, что российские власти не обладали полной информацией о нем. Так, Асад под предлогом ликвидации террористов, которых сам же выпустил из тюрем и вооружил, угнетал свой народ, пояснил Али.

Ранее сообщалось о том, что Асад скрывал от жителей Сирии предметы роскоши и элитные автомобили.

*запрещенная в РФ террористическая организация