Жители Смоленска хотят спасти лошадь с поврежденной ногой

В социальных сетях Смоленска распространяется история лошади, повредившей ногу и не имеющей возможности вернуться домой. Неравнодушные жители начали оказывать помощь пострадавшему животному.

Лошадь Черника принадлежит конному клубу «Деметра». Как рассказала владелица клуба Татьяна Жупанова в интервью интернет-порталу SmolNarod, лошадь получила повреждение во время прогулки, поскользнувшись на склоне. По словам женщины, животное не может двигаться. Ему регулярно делают обезболивающие уколы, чтобы поддерживать жизнеспособность.

В соцсетях Жупанова сообщила, что животному, вероятно, понадобится транспортировка в Москву, поскольку лошадь получила серьезную травму, требующую обследования и операции.

Какую именно травму получила лошадь, предстоит определить специалистам. Жупанова отметила, что Черника испытывает сильные боли.

«Вопрос с рентгеном, наверное, придется решать в Москве: или везти лошадь туда (что маловероятно), или искать аппарат, который можно доставить к нам», — сказала Жупанова.

К спасению Черники также привлеки сотрудников МЧС, а владелица клуба организовала денежный сбор, так как перевозка животного стоит немалых денег.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности мужчину, который привел лошадь в подъезд.