Жители стали чаще посещать парки и другие зеленые территории Подмосковья

О кратном увеличении интереса к досугу в парках и лесопарках рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами округов по ВКС.

«Мы мониторим посещаемость парков и видим, что она растет кратно. У нас с 2018 года выросло количество парков с 92 до 193. А посещаемость — на 8,4 млн за год. Прогноз до конца 2023-го года — 66 млн посещений», — рассказал Хайкин.

Самые посещаемые парки в регионе — это балашихинская «Пехорка», Парк Мира в Мытищах, домодедовский парк «Елочки», в Химках — «Эко-берег», в Одинцове — парк Малевича и «Раздолье». Министр в своей речи также отметил необходимость обеспечивать комфорт и сервис для каждого посетителя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность создания условий для комфортной работы малого и среднего бизнеса в парках и других территориях отдыха. Это касается точек питания, услуг проката и других сервисов, востребованных у посетителей.