Жители Степногорска возмутились установкой страшных фигур Деда Мороза и Снегурочки

В казахстанском городе Степногорске (Акмолинская область) новогоднее оформление центральной площади обернулось общественным скандалом. Установленные там фигуры Деда Мороза и Снегурочки, как пишет издание Inform Buro , вызвали массовое недовольство и гнев местных жителей.

Скульптуры появились на площади имени Кажымукана. По данным городских властей, их установили местные организации на собственные средства, без привлечения бюджетного финансирования. Однако эстетическое исполнение праздничных персонажей подверглось жесткой критике со стороны степногорцев. Власти были вынуждены признать, что внешний вид фигур действительно вызвал резко негативную реакцию общественности.

В результате бурного общественного резонанса городская администрация приняла решение о немедленном демонтаже скандальных объектов. Теперь власти пообещали заново оформить главную площадь города, но уже в строгом соответствии с установленными эстетическими нормами и требованиями. Депутаты городского маслихата принесли жителям официальные извинения и заверили, что новый праздничный декор будет одобрен и принят горожанами.