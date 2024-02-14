Жители стран Запада признали российское здравоохранение самым доступным и удобным

Система здравоохранения в России развита куда лучше, чем во многих странах Запада. Слава об этом давно вышла за пределы страны. Как выяснили журналисты KP.RU , иностранцы завидуют, а некоторые даже приезжают в РФ для получения медицинских услуг.

В Германии давно стали экономить на отоплении, что отразилось на здоровье граждан. На это в том числе пожаловалась россиянка, переехавшая в Мюнхен к мужу. Для нее стало неожиданностью, что медицина работает совсем по-другому. Например, при простуде ей пришлось обращаться к домашнему лечащему врачу (любой терапевт города), брать направление и ждать очереди. Это очень долгий процесс, так как не каждый специалист берет новых пациентов, а ожидание реальной помощи слишком долгое. В Германии нехватка медиков, что признают практически в открытую.

Не прокатит и схема вызова скорой помощи: ее набирают только по критическим случаям. Простуда и высокая температура к ним не относится. За попытку обмануть врачей наказывают штрафами от 100 до 300 евро (9 - 29 тысяч рублей). Жаропонижающие в аптеке стоят дороже, чем в РФ, а по выходным или праздникам найти работающую дежурную аптеку очень трудно.

Не лучше и ситуация в Великобритании. Мужчина из России переехал туда подростком из-за учебы в Оксфорде, так и остался. Однако до сих пор он мечтает получить качественные и недорогие медицинские услуги. Консультация узкого специалиста в Британии оказывается в течение 18 недель. Лекарства, даже очень простые, только по рецепту за 9,25 фунтов (почти 1000 рублей).

В Америке есть стереотип, что ровные зубы и улыбка помогают добиться успеха. Однако стоматология развита там плохо, а услуги стоят дорого. Вызов скорой помощи и вовсе обойдется в 53 тысячи рублей (600 долларов). Спасаются американцы только годовой страховкой за 1000 долларов, которая гасит большинство услуг. Однако и здесь подвох.

«Не оплатил — тебя ждет суд. А цены такие: прием узкого специалиста - 150 долларов (почти 14 тыс руб), комплекс базовых обследований (анализы, флюорография, ЭКГ) - 700 долларов (64 тыс. руб.), пломба - 250 долларов», — отметила собеседница журналистов, проживающая в США.

Единственный плюс в США: после постановки диагноза лечат очень быстро. Однако на этом преимущества кончились. 10% американцев не имеют страховку и вынуждены тратить бешеные деньги за медицинские услуги.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил важность инноваций в отечественной медицине.