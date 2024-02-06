Жители Турции разбирают завалы руками после страшного землетрясения 2023 года

Пострадавшие от жуткого землетрясения в Турции в 2023 году рассказали о своем быте. Своими переживаниями и историями о трудностях они поделились в беседе с KP.RU .

6 февраля 2024 - день памяти о погибших при страшном землетрясении в Турции. С того природного буйства прошел целый год и выжившие вспоминают это время с ужасом. Первый толчок был зафиксирован ранним утром в провинции Кахраманмараш (магнитуда 7,7 балла). Вскоре начались афтершоки в Газиантепе и снова Кахраманмараше.

Газиантеп сейчас старается жить прежней жизнью, но иногда можно наткнуться на полуразваленные дома с табличками: «Повреждения средней степени!». Таким образом сообщают, почему дом еще не разобрали. Снесли лишь здания, которые были безвозвратно повреждены.

Многие лишившиеся жилья до сих пор ждут переселения в хотя бы в хибары. Власти решили отдать деньгами: почти $25 тысяч за счет бюджета страны, но остальное за дома жители платят сами, просто в рассрочку на 20 лет. Это в случае, если человек просится в обычную квартиру. Однако пока очередь настолько огромная, что конца ей нет. Местные рассказывают, что впереди еще 25 тысяч не выданных квартир и домов. Причем некоторые вынуждены дожидаться счастливого часа в контейнерах и импровизированных шалашах.

«Мы вылезли из развалин, а соседей внизу придавило. Они больше суток кричали, просили вытащить их, а я ничего не мог сделать… Потом они перестали кричать» — вспоминает местный житель и заливается слезами. Читай

Жители постепенно разбирают завалы руками, так как в районы просто не может заехать техника. Многие не хотят заселяться в высотки и даже чуть выше первого этажа. Некоторым до сих пор мерещиться, что все трясется. Туркам повезло, что на местах организовали жилые лагери, пусть даже и в контейнерах. Есть благотворители, которые помогают, но этого недостаточно, ведь в Турции хватает больших семей.

В провинции Газиантеп в 2023 году разом рухнули две сотни домов, а еще пять тысяч пришлось снести позже. Однако жители Хатая и других пострадавших мест верят, что города восстановят.

Напомним, что в Турции после землетрясения нашли тела более 46 000 погибших.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Турции попросилась в отставку.