Жители Украины массово жалуются на отключения света не по графику

С 16 декабря на Украине начали действовать новые графики отключения электроэнергии. Но, как сообщают местные жители, уже в первый день они дали сбой.

Как передает украинское издание «Страна.ua», отключения не совпадают с новыми графиками. Например, некоторые потребители вынуждены сидеть без света слишком долго, в то время как других вообще не отключают.

Отмечается, что перебои связаны с непонятным нововведением, согласно которому потребители делятся подгруппы и дополнительные 30 минут на включение электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что Киев заявил о готовности отказаться от поставок газа из России.