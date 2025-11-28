Жители Владивостока пожаловались на опасный «мост» из досок через глубокий ров

В одном из микрорайонов Владивостока вместо капитального моста жители вынуждены перебираться через глубокий ров по шатким деревянным настилам. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Как уточняет источник, проблема возникла в частном секторе «Спутник» на пересечении Фанерной улицы и Фанерного переулка. После демонтажа старого моста на его месте были уложены обычные доски, которые, по словам местных жителей, сильно прогибаются под весом человека и выглядят крайне ненадежно.

Ситуацию усугубляет глубокая яма под импровизированной переправой, представляющая опасность даже для взрослого человека. После недавних осадков переход стал еще более рискованным, так как доски покрылись слоем снега и льда, что многократно увеличивает риск поскользнуться и получить травму.

В связи с этим россияне направили официальные обращения в мэрию Владивостока с требованием заменить временную и опасную конструкцию на безопасную и устойчивую переправу.

Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила дело о мошенничестве с 66 млн рублей на ремонте моста в Томской области.