Жители Владивостока рассказали, могут ли позволить себе покупать красную икру

Жители Владивостока рассказали, могут ли позволить себе красную икру, проживая в регионе ее добычи, сообщил vostokmedia.com.

Жительница Владивостока Светлана рассказала, что на Новый год будет покупать совсем немного красной икры для украшений праздничных блюд. Женщина уверена, что до следующего рыбного сезона ее семья может обойтись без икры, потому что уже наелись ее. В начале рыболовного сезона по приемлемой цене покапали прошлогодний товар, который не отличается вкусовыми качествами или полезными свойствами. Потом Светлана приобретала свежую икру, которую в широком ассортименте продавали на рынках и в магазинах.

«Наелись мы уже. До следующего сезона», — отметила «Восток-Медиа» жительница Владивостока Светлана.

Житель Владивостока Игорь рассказал, что на протяжении года покупает икру нечасто. В преддверии Нового года семья традиционно приобретает продукт для праздничного стола. Горожанин уверен, что перед торжеством стоимость продукции увеличится. Игорь рассказал, что в зимний праздник семья старается порадовать себя различными вкусными морепродуктами.

«Беру у проверенных поставщиков — где цена и качество в лучшем своем сочетании», — рассказал собеседник «Восток-Медиа».

Редакция «Восток-Медиа» сообщила, что сейчас за килограмм икры необходимо заплатить около 5,5 тыс. руб. Продукция высокого качества.

Ранее сообщалось, что на Камчатке украли 1,5 тонны красной икры после новостей о подорожании.