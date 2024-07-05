Жители Забайкальского края на протяжении недели тушили лесные пожары сами

В Каларском округе разошлась огненная стихия. Она пожирает леса и угрожает населенным пунктам. В беседе с «Газетой.ру» председатель добровольной пожарной дружины Евгений Паздников рассказал, что людям было нечем мешать из-за обильного дыма, им приходилось тушить все самим 7 дней.

Огонь уже приближался к поселку Новая Чара. Жители не могли нормально дышать, так как дым уже заполонял поселение. На место из Читы присылали 10 человек. До этого сельчанам и местным властям приходилось справляться самостоятельно. По словам собеседника, неделю население противостояло стихии как могло.

Была поднята местная авиалесохрана и МЧС, местные главы поселений, инициативный народ и местные предприниматели. Помогал им и глава округа. По словам Паздникова, местные власти просили губернатора выслать подмогу.

«Губернатор прилетал, посмотрел, сказал, что будет помощь и люди прилетят, но кроме 10 человек из Читы больше мы никого не видели. Никаких вертолетов, никакой дополнительной техники. Никого нет», — заявил собеседник.

Помощь в итоге прислали, но из Красноярска. Это более 10 человек авиалесохраны, сотрудники МЧС, но лишь для охраны населенного пункта. То есть, подмога в лес не выезжает, тушить огонь там приходится другим. На месте работают десять человек из Читы, но этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что высокая пожарная опасность прогнозируется в ряде лесничеств Подмосковья в июле.