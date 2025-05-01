Жители засняли снег в Подмосковье на 1 мая

В праздничный день, 1 мая, жители Московской области удивились выпавшему снегу. Аномальное для весеннего месяца явление засняли на видео.

Снег стал неожиданностью для многих жителей Подмосковья. Автолюбители показывают кадры с видеорегистраторов, где видно снежный покров и белый лес. Также активно делятся в соцсетях фото заснеженных улиц.

Как напомнила gazetametro.ru со ссылкой на МЧС, в период с 1 по 3 мая ожидаются заморозки: от -6 до -1 °С. В Московской области местами идет дождь и мокрый снег.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что с 21 часа до 18 часов 2 мая в регионе будет ветер порывами до 15 м/с. Жителей и гостей Подмосковья просили быть бдительными. Водителям следует аккуратнее управлять транспортом и учитывать погодную обстановку, пешеходам — быть внимательнее при переходе дорог, а также не стоять под шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды в Москве и Подмосковье на майских праздниках.