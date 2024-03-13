Жители Земли смогут увидеть гигантскую «дьявольскую комету»

Парящий в воздухе вулкан, камень размером с Эверест или «дьявольская комета»: ученые называют это небесное тело по-разному. Официально так именуют комету Понса-Брукса. Скоро полет гиганта можно будет увидеть с Земли. Интернет-издание «Ямал-Медиа» узнало подробности о событии у кандидата технических наук Вероники Суворовой.

Комета Понса-Брукса — это ледяное тело, с короткой продолжительностью жизни. Космический камень пролетает вокруг Земли всего раз в 71 год. «Глыба» типа Галлея получила за размеры и яркость неофициальное название «Дьявольская комета». Увидеть ее — настоящая редкость.

«Считается, что ее ядро в диаметре составляет около 30 километров и оно настолько плотное, что может взрываться и выбрасывать так называемую криомагму, которая состоит из таких веществ, как вода, амиак и метан. По сути комета Понса-Брукса — это холодный вулкан, который парит в космосе», — объяснила Вероника Суворова.

Ученая отметила, что опасности для Земли комета не представляет, а наблюдать ее можно будет в разных уголках планеты в ночь с 13 на 14 марта. Именно в эти даты камень пролетит около ярких звезд, которые сделают комету особенно видимой. При этом на Северных полушариях небесное тело можно будет увидеть даже в апреле.

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