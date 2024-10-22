Жителя Архангельска осудят за убийство ребенка от 15-летней девушки

В Архангельске перед судом предстанет совершеннолетний житель, которого обвинили в убийстве ребенка от девочки-подростка, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

Инцидент случился в 2023 году. По данным следствия, 15-летняя девушка родила в общественном туалете ТЦ в Архангельске ребенка. Подросток призналась в этом возлюбленному, но тот отреагировал на историю бурно. Как оказалось, благоверный не хотел детей.

Было установлено, что 19-летний завернул новорожденного в одежду и отнес на ул. Энтузиастов в безлюдное место. Там ребенок и скончался.

Также выяснилось, что совершеннолетний вступал в половую связь с другой 15-летней, а также заставил ее прислать откровенные видео и фото. Свою вину молодой человек признал лишь частично. Обвинительное заключение направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Мизулина обратилась в СК из-за массовой драки в Омске. Там толпа избила парня из-за девушки.